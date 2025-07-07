Antalya'da yüzme öğrenen çocukların hedefi milli forma!

Antalya'da Kepez Belediyesi'nin olimpik havuzunda yetişen çocuklar, katıldıkları birçok yarışmada madalya kazanarak hedef büyüttü.



Kepez ilçesinde hizmet veren Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzuna başvuran ailelerin çocukları burada yüzme koçları eşliğinde eğitim alıyor.



Her gün zorlu antrenmanlarla çalışan çocuklar, katıldıkları ulusal düzeydeki yüzme şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Belediye bünyesinde yarışmalarda mücadele eden sporcular son 5 yılda altın, gümüş ve bronz olmak üzere 70'in üzerinde madalya elde etti.Kepez Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Damra Tongo, AA muhabirine, havuza her yıl 5 binin üzerinde çocuğun üye olduğunu ve temel yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.Yüzme eğitimleri sırasında yetenekli buldukları sporcuları takımlara ve altyapıya seçtiklerini belirten Tongo,dedi.Çocukları spor ile bir araya getirmeye önem verdiklerini belirten Tongo, öncelikli hedeflerinin ise ilçedeki çocukları kötü alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı sosyal bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.Bu amaçla çıktıkları yolda başarılı çocukların da ilerlemesini sağladıklarına işaret eden Tongo,diye konuştu.Yetenekli kız çocuklarını takımın altyapısına ve takımına yerleştirerek ileri ki yıllarda da yine başarılar edinmeyi planladıklarını dile getiren Tongo, şöyle konuştu:Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Ela Güler (13), 5 yaşında iken ablasının belediyenin yüzme tesisinde dersler aldığını ve kendisinin de yüzmeye heves etmeye başladığını anlattıDaha sonra kendisinin de belediyenin havuzunda yüzmeyi öğrendiğini belirten Güler,diye konuştu.Kamile Nur Altunel (14) ise, 7 yaşında yüzmeyi öğrenmek için havuza geldiğini ve ilerleyen zamanla sudan kopamadığını, hocalarının yönlendirmesiyle su topu takımında mücadele ettiğini ifade etti.