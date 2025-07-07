A MİLLİ ERKEK PLAJ HENTBOL TAKIMI'MIZIN PROGRAMI:

EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.A MİLLİ PLAJ TAKIMLARININ MAÇ PROGRAMI8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 4'erli 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, B grubunda Almanya, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Kadın Milliler ise B grubunda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşılaşacak.9 Temmuz Çarşamba günü sona erecek grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 3 sırada yer alacak 12 takım, 6'şarlı iki grupta "Ana Grup" maçları oynayacak. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise "Teselli Grup" maçları oynayacak.Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü oynanırken, yarı final maçları 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek.11:30 Portekiz – Türkiye20:00 Türkiye – Almanya09:30 Çekya – TürkiyeA MİLLİ KADIN PLAJ HENTBOLU TAKIMI'MIZIN PROGRAMI:08:30 Norveç – Türkiye17:00 Türkiye – Portekiz10:30 Fransa – Türkiye