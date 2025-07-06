06 Temmuz
KFUM-Bryne
1-184'
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
2-084'
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
2-184'
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
2-0
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
1-2
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
1-254'
06 Temmuz
AGF-OB
0-056'
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
0-230'
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
0-010'
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
0-00'
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
1-157'
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
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Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
2-0
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
3-1
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!

Atletico Madrid, Alexander Sörloth için 35 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı.

calendar 06 Temmuz 2025 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Sörloth'un bonservisini belirledi!
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, transfer planlamalarına devam ediyor. Forvet transferi için bütçe ayırmak istyen Madrid ekibi, Alexander Sörloth için bir karar aldı.

35 MİLYON EURO ÜSTÜ TEKLİF BEKLENTİSİ

Marca'nın haberine göre, Atletico Madrid, Norveçli golcünün takımdan ayrılığına 35 milyon Euro'nun üzerinde gelecek tekliflere göre izin verecek. Haberde bu fiyatının altında gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.
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