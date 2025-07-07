Rizespor'da başkan Turgut, teknik heyet ve futbolcular, vatandaşlarla buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.



Turgut, burada gazetecilere, Rize'de sokakta yapılan kahvaltıda simit ve kaşar yenmesinin birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen bir etkinlik olduğunu söyledi.



Esnaf ve vatandaşlarla oturup hasbıhal ettiklerini ifade eden Turgut, "Bizleri çok çok iyi ağırladılar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Turgut, transfer konusu hakkında da bilgilendirmede bulunarak,diye konuştu.Hedeflerinin en iyi olmak, en yukarılara oynamak olduğunu vurgulayan Turgut, başarıya ve üst sıralara endeksli hedeflerinin olduğunu anlattı.Teknik direktör Palut da çok samimi ve güzel bir ortam olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Bir gazetecinindeğerlendirmesinde bulundu.