Barcelona ve Real Madrid'den Erling Haaland için görüşme

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı'ın geleceğiyle ilgili olarak flaş bir transfer görüşmesi gerçekleşti.İspanyol basını, Erling Haaland'ın menajeri, Norveçli ismin babasıile birlikte İspanya'ya geldiğini duyurdu. İkiliyi havalimanında Barcelona Başkanı'nın şoförü karşıladı.Barcelona Başkanı Joan Laporta, seçime girmeden önce birçok yıldızı kadrolarına katacağını açıklarken, İspanyol basını, Erling Haaland hamlesini bu sözlerin karşılığı olarak değerlendirdi. Yapılan ilk görüşmede, Haaland cephesine, Barcelona'nın projelerinin ve yeni hedeflerinin aktarıldığı belirtildi.Öte yandan Borussia Dortmund'un Haaland için 180 milyon euro civarında bir rakam hedeflediği vurgulanırken; Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Juventus gibi takımların da devrede olduğu biliniyor.Barcelona'nın menajer Raiola ve baba Alf-Inge Haaland'ı ikna ederek, transferde öne geçmek istediği iddia edildi. Ayrıca Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmesi için Erling Haaland transferinin etkili olacağı vurgulandı.Bu arada Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın Dortmund'un isteyeceği bonservis bedeli için Alman ekibiyle kısa bir süre önce görüştüğü iddia edildi. Ancak bu iddiaya Dortmund cephesinden yanıt geldi. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc,açıklamasını yaptı.Öte yandan İspanya'da bulunan menajer, Norveçli ismin babası'ın Barcelona'dan sonra sürpriz bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. İki ismin,yetkilileriyle görüştüğü ve bir başka İspanyol ekibinin planları hakkında da bilgi aldığı açıklandı.Bu arada, Norveçli ismin babası'ın kısa bir süre içerisinde İngiliz ekipleriyle de görüşeceği belirtildi.