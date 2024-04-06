Barcelona, transferden vazgeçti: Baena

Barcelona, Villarreal'den kadrosuna katmak istediği Ales Baena'nın transferinden mali sıkıntılar sebebiyle vazgeçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona, transferden vazgeçti: Baena
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06 Nisan 2024 17:39
Mali sıkıntıları devam eden Barcelona, Alex Baena transferi için kararını verdi.

Diario Sport'un haberine göre; Barcelona'nın Alex Baena girişimleri mali sıkıntılar sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Villarreal'in 22 yaşındaki 10 numara için 60 milyon euro bonservis talep ettiği ve bu rakamın Katalanlar için çok yüksek olduğu belirtildi.

Genç oyuncu bu sezon İspanyol ekibinde 38 maçta forma giydi ve 10 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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