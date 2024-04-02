Barcelona, Raphinha'yı satma kararı aldı

Barcelona Kulübü, takımın yıldız oyuncusu Raphinha için sürpriz bir karar aldı.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde doğru teklifin gelmesi halinde oyuncuyu satmayı düşünecek.



Ousmane Dembele'nin geçen yaz Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından Raphinha, Xavi tarafından ilk tercih edilen sağ kanat oyuncusu olmuştu. Ancak Brezilyalı oyuncu, özellikle bu sezon zaman zaman Lamine Yamal ve Ferran Torres'in Barcelona ilk onbirindeki yerini almasıyla beklentileri karşılayamadı.



27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 29 maçta 6 gol 10 asistlik katkı yaptı.





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