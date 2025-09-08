Barcelona'nın yeni hedefi: Kenan Yıldız

Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden Kenan Yıldız, Barcelona'nın radarına girdi.Fichajes'in haberinde; Henüz 20 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.Juventus ise Yıldız'ı "gelecek planlarının merkezinde" görüyor ve ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.Kenan Yıldız, şimdilik Juventus'ta kalmaya odaklansa da adı giderek daha sık Barcelona ile anılıyor.Öte yandan Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon Euro'ya yükselecek.İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği aktarıldı.Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.