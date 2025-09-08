08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-284'
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-084'
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-087'
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Barcelona'nın yeni hedefi: Kenan Yıldız

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, Barcelona'nın transfer listesinde ilk sıraya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, milli futbolcuyu 70 milyon euronun altında bırakmayı düşünmüyor.

08 Eylül 2025 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın yeni hedefi: Kenan Yıldız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden Kenan Yıldız, Barcelona'nın radarına girdi.

Fichajes'in haberinde; Henüz 20 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ


Juventus ise Yıldız'ı "gelecek planlarının merkezinde" görüyor ve ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.

Kenan Yıldız, şimdilik Juventus'ta kalmaya odaklansa da adı giderek daha sık Barcelona ile anılıyor.

İLK 5'E GİRECEK

Öte yandan Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon Euro'ya yükselecek.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.

İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
