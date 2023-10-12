Barcelona, Joao Felix'in maaşını açıkladı: 400 bin euro

Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, Atletico Madrid'den kiralanan Joao Felix'in maaşının çok küçük bir kısmını ödediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Joao Felix'in maaşını açıkladı: 400 bin euro
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12 Ekim 2023 16:43
Barcelona'da sezona fırtına gibi başlayan Portekizli yıldız Joao Felix'in kulübe olan maliyeti şaşkınlık yarattı.

400 BİN EURO MAAŞ

İspanyol basınından L'Esportiu'ya konuşan Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, Atletico Madrid'den kiraladıkları Joao Felix'in maaşının sadece 400 bin euro'luk kısmını ödediklerini açıkladı.



BÜYÜK FEDAKARLIK

Joao Felix'in Atletico Madrid ile imzaladığı sözleşmedeki maaşı yıllık 13.8 milyon euro. Romeu yaptığı açıklamada Felix'in Barcelona'ya katılmak için maaşının büyük bir kısmından feragat ettiğini açıkladı.

Barcelona formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Joao Felix, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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