Barcelona, Hansi Flick ile nikah tazeledi

Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



SÜPER KUPA'YI DA ALDI



✍️Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. https://t.co/D9mERhEExd



— Sporx (@sporx) May 21, 2025

İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile ilgili yeni bir gelişme yaşandıKatalan kulübü,60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.