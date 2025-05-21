Barcelona, Hansi Flick ile nikah tazeledi

İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı
Katalan kulübü, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
SÜPER KUPA'YI DA ALDI
60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.
YARI FİNAL'DE ELENDİ
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
Katalan kulübü, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
SÜPER KUPA'YI DA ALDI
60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.
YARI FİNAL'DE ELENDİ
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
✍️Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. https://t.co/D9mERhEExd
— Sporx (@sporx) May 21, 2025
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