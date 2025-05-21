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Barcelona, Hansi Flick ile nikah tazeledi

Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

calendar 21 Mayıs 2025 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Hansi Flick ile nikah tazeledi
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İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı 

Katalan kulübü, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

SÜPER KUPA'YI DA ALDI
 60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.

YARI FİNAL'DE ELENDİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.


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