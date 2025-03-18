Barcelona'dan Szczesny için sözleşme kararı

Barcelona, Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan Szczesny için sözleşme kararı
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18 Mart 2025 19:12
Barcelona, emeklilik kararından döndürdüğü Wojciech Szczesny için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Polonyalı file bekçisi ile yola devam etmek istiyor.

Barcelona, Szczesny ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

34 yaşındaki file bekçisi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğunu söylemiş ve takımda kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

Szczesny, Barcelona'ya imza atmasının ardından Katalan ekibinin kalesini 16 maçta korudu. Deneyimli file bekçisi, 16 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapattı.

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