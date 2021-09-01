Barcelona'dan son saniye hamlesi Griezmann - Luuk De Jong

Barcelona'nın Atletico Madrid'e göndermeye ikna ettiği Antoine Griezmann ile birlikte Sevilla'dan kadrosuna kattığı Luuk De Jong transferleri için gerekli evrakları La Liga yönetimine zamanında yetiştirdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan son saniye hamlesi Griezmann - Luuk De Jong
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01 Eylül 2021 02:15
Transferin son saniyelerinde İspanya La Liga'nın adeta kaderini değiştirecek transfer hamleleri gerçekleşti.

Barcelona'nın uzun süredir hem maliyeti, hem de beklediği verimi alamaması nedeniyle göndermek istediği Antoine Griezmann'ın eski kulübü Atletico Madrid'e transferi son saniyede yetiştirildi.

Öte yandan Barcelona da, Griezmann'dan doğan boşluğu Luuk De Jong'u Sevilla'dan alarak son forvet takviyesini yaptı.

Transferin zamanında yetiştirilmesinin ardından ise Atletico Madrid ve Barcelona kulüpleri transferleri açıkladı.

Antoine Griezmann'ın 1+1 yıllığına kiralık olarak Atletico Madrid'e geri döndüğü resmiyet kazandı. Atletico MAdrid daha sonra 40 milyon euro ödeyerek Fransız golcünün bonservisini alacak. 


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