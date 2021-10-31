Barcelona'da Xavi politikası: 'Bekle ve gör'

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano'ya mağlup olmasının ardından teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, Xavi Hernandez için de politikasını belirledi.



Koeman'ın ardından Xavi'yi takımın başına getirmek istediği kaydedilen Katalan devinin, İspanyol teknik adam için Al Sadd ile temasa geçmediği ve şu an için beklediği belirtildi.



"BEKLE VE GÖR"



İspanyol basınında Xavi'nin Al Sadd ile ayrılma konusunda kendisinin görüştüğü, Barcelona'nın da bu durumu yakından takip ettiği, şimdilik 'bekle ve gör' politikasını benimsediği vurgulandı.



XAVI BURADA MESAJI!



Öte yandan Al Sadd daha önce Xavi için yaptığı paylaşımda, "Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak; Xavi'nin kulüple 2 yıllık sözleşmesi olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığının bir kez daha bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.





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