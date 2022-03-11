Barcelona'da hedef Rafael Leao!

Xavi Hernandez önderliğinde yeni sezonun yapılanmasını planlayan Barcelona, Milan'dan Rafael Leao ile ilgileniyor.



BARCELONA'DAN YAKIN TAKİP



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibinin, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Medyanın haberinde Barcelona'nın, Leao'nun menajeri Jorge Mendes ile yakın ilişkisinin olduğu ve olası transfer girişiminde bu durumu kullanmak istediği belirtildi.



11 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Milan formasıyla İtalya Serie A'da 24 maça çıkan Rafael Leao, 8 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.





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