Barcelona'da hazin son: 4 kupada sıfır çekiyor!

Sezona dört kupa hedefiyle başlayan Barcelona, İspanya Süper Kupası, Copa Del Rey ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Katalan devi, ligde de lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da hazin son: 4 kupada sıfır çekiyor!
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22 Nisan 2024 13:05
El Clasico'da Real Madrid'e 3-2 kaybeden Barcelona, bu sezon hiçbir kulvarda umduğunu bulamadı. 

İspanyol devi, sezon başında dörtte dört hedefiyle çıktığı Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve Copa Del Rey hedeflerine ulaşamazken, La Liga şampiyonluğunun da bir hayli uzağında kaldı. 

HEDEFLERDEN BİRER BİRER EKSİLDİ

Barcelona, sezonun ilk hedefi olan Süper Kupada Osasuna'yı yarı finalde eleyip finale kalmasına rağmen istediğini bulamadı. Xavi'nin öğrencileri, Suudi Arabistan'da Real Madrid ile oynanan Süper Kupa finalinde rakibine 4-1 yenilerek kupaya veda etti. 

Süper Kupa finalinden 10 gün sonra Copa Del Rey'de boy gösteren Barcelona, bu kez çeyrek finalde karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 4-2 yenilerek bir kupa hedefinde daha mutlu sona ulaşamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunda PSG'yi ilk karşılaşmada 3-2 yenmesine rağmen kendi sahasında 4-1 kaybeden Barcelona, Devler Ligi'ne de veda etti.

Katalanlar, son olarak lig şampiyonluğunu etkileyecek maçta Real Madrid karşısında iki kez öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybetti ve liderin 11 puan gerisine düştü. 

Bu doğrultuda Barcelona, ligde de şampiyon olamaması durumunda sezonu kupasız tamamlayacak.

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