Barcelona'da ana plan; De Ligt

Barcelona'nın, Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt transferi için istekli olduğu ve Hollandalı futbolcu için 125 milyon euro'yu ödemeyi göze aldığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'da ana plan; De Ligt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 18:47
Barcelona'nın gelecek sezon transferleri için şimdiden harekete geçtiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devinin Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt'i, golcü transferiyle birlikte ana transfer olarak belirlediği aktarıldı.

OCAK'TA TAKIMDA KALACAK

Basında çıkan haberde, Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde kesinlikle takım değiştirmeyeceği vurgulanırken, Barcelona'nın sezon sonunda bu transfer için istekli olduğu kaydedildi.

BARCELONA 125 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR!

Barcelona'nın, 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 125 milyon euro'luk tazminat maddesini ödemeyi göze aldığı ifade edildi.

Bu sezon Juventus'ta toplamda 20 maçta süre alan Matthijs de Ligt, bir gol attı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.