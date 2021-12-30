Barcelona'da ana plan; De Ligt

Barcelona'nın gelecek sezon transferleri için şimdiden harekete geçtiği belirtildi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devinin Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt'i, golcü transferiyle birlikte ana transfer olarak belirlediği aktarıldı.



OCAK'TA TAKIMDA KALACAK



Basında çıkan haberde, Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde kesinlikle takım değiştirmeyeceği vurgulanırken, Barcelona'nın sezon sonunda bu transfer için istekli olduğu kaydedildi.



BARCELONA 125 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR!



Barcelona'nın, 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 125 milyon euro'luk tazminat maddesini ödemeyi göze aldığı ifade edildi.



Bu sezon Juventus'ta toplamda 20 maçta süre alan Matthijs de Ligt, bir gol attı.





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