Barbosa: "Beşiktaş'la anlaşın, Gedson gelir"

Gedson'un temsilcilerinden Paulo Barbosa, Rus basınına verdiği röportajda, "Zenit Beşiktaş'la anlaşabilirse geçiş mümkün olabilir. Bedelin 15-20 milyon euro civarında olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Barbosa: 'Beşiktaş'la anlaşın, Gedson gelir'
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06 Şubat 2025 08:35
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes için Rusya ekibi Zenit'in ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde Gedson'u kadrosuna katmaya çok yaklaşan Zenit, son anda çıkan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Orta sahada yaşanan peş peşe ayrılıklardan sonra bir veda daha yaşanabilir. Portekizli orta sahanın temsilcilerinden Paulo Barbosa, Zenit'e yeşil ışık yaktı.

"TRANSFER MÜMKÜN"

Vseprosport'un Sport Express'i kaynak gösterdiği haberde, menajer Zenit-Gedson flörtüyle ilgili kullandığı ifadeler şöyle:

"Bu transferin mümkün olduğunu düşünüyorum. Gedson Fernandes çok iyi bir oyuncu ve eğer Zenit onun için Beşiktaş'la gerçekten anlaşabilirse, bu onlar için önemli bir hamle olacaktır. Bunun bedelinin 15 ila 20 milyon civarında olacağını düşünüyorum, bu oldukça olası görünüyor." Öte yandan yıldız futbolcunun piyasa değeri de 17 milyon euro olarak gösteriliyor. 2022'de 6 milyon euroya transfer edilen Gedson'un sonraki satışı konusunda Benfica'nın %50 payı var. Beşiktaş bu sebeple 20 üstünde bir bedel talep edebilir. 26 yaşındaki orta saha da kariyerindeki en skorer sezonunu yaşıyor."

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