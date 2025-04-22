Banza Trabzonspor'a kazandırıyor!

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu oyuncusu Simon Banza, gol attığı 14 maçta takımına toplam 23 puan kazandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Banza Trabzonspor'a kazandırıyor!
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22 Nisan 2025 13:00

Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, bordo- mavili takıma katkı vermeye devam ediyor. 

Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.

TRABZONSPOR'UN SON 5 SEZONDAKİ EN GOLCÜ İSMİ

Ligdeki gol sayısını 18'e yükselten ve krallık yarışında Osimhen (21) ve Piatek'in (20) ardından üçüncü sırada yer alan Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü ismi oldu.

SORLOTH'TAN SONRA EN FAZLA SKOR ÜRETEN OYUNCU

2019-2020'yi 24 golle kral olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi. 

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