Banza Trabzonspor'a kazandırıyor!

Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, bordo- mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.



Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.



TRABZONSPOR'UN SON 5 SEZONDAKİ EN GOLCÜ İSMİ



Ligdeki gol sayısını 18'e yükselten ve krallık yarışında Osimhen (21) ve Piatek'in (20) ardından üçüncü sırada yer alan Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü ismi oldu.



SORLOTH'TAN SONRA EN FAZLA SKOR ÜRETEN OYUNCU



2019-2020'yi 24 golle kral olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.



