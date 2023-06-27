Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i transfer etti
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27 Haziran 2023 16:08
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 24 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta saha mevkisinde oynayan Berişbek, daha önce Gençlerbirliği ve Giresunspor'da forma giydi.

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