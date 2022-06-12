Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı renklerine kattı.

Haber; AA
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Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti
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12 Haziran 2022 22:22
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

PEC Zwolle ve Çaykur Rizespor takımlarında oynayan Saymak, 273 maçta 46 gol attı.

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