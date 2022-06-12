Bandırmaspor Mustafa Saymak'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak'ı renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
PEC Zwolle ve Çaykur Rizespor takımlarında oynayan Saymak, 273 maçta 46 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
PEC Zwolle ve Çaykur Rizespor takımlarında oynayan Saymak, 273 maçta 46 gol attı.
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