Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transfer döneminin bitmesine kısa süre kala takıma takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı transfer etti
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07 Eylül 2021 18:01
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile iki yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rot-Weiss Esssen, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımda oynayan Avcı, 326 maçta 79 gol attı.


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