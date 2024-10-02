Bandırmaspor'dan Balıkesirspor'a ziyaret

Bandırmaspor heyeti, ezeli rakibi Balıkesirspor'u ziyaret ederek sosyal ve sportif iş birliği projeleri için görüşmeler yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bandırmaspor'dan Balıkesirspor'a ziyaret
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02 Ekim 2024 15:33
1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor heyeti, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden ezeli rakibi Balıkesirspor'u ziyaret etti.

Balıkesir'i temsil eden iki kulubün yöneticileri sosyal ve sportif faaliyetlerde iş birliği yapılacağını açıkladı. Balıkesirspor Kulübü resmi açıklamasında ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter ve yönetim kurulu üyeleri kulübümüzü ziyaret etti. Öğle yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, aynı şehri temsil eden takımlarımız için birbirlerine başarı temennisinde bulundular. Dostça geçen yemekte her iki kulübümüz için de sosyal ve sportif faaliyetleri geliştirmek için projeler üretilmesi adına görüşmeler gerçekleştirildi."
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