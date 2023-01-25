Bandırmaspor, Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'la 2,5 yıllığına anlaştı.
Daha önce FC Sochaux, Montbeliard, Fatih Karagümrük, Stade Reimbs B, ve Gençlerbirliği formasını giyen Aktaş'ın, kariyerindeki 107 maçta 3 gol attığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'la 2,5 yıllığına anlaştı.
Daha önce FC Sochaux, Montbeliard, Fatih Karagümrük, Stade Reimbs B, ve Gençlerbirliği formasını giyen Aktaş'ın, kariyerindeki 107 maçta 3 gol attığı belirtildi.
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