04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-141'
04 Ekim
Lazio-Torino
2-141'
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-282'
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-011'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
0-011'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
0-011'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
1-012'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
0-042'
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Bandırmaspor, 10 kişi Ümraniyespor'u devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 04 Ekim 2025 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 2-1 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 81. dakikalarda Douglas Tanque kaydetti. 

Ümraniyespor'un tek golünü 20. dakikada Batuhan Çelik attı.

Konuk ekipte Emre Kaplan, VAR incelemesi sonrası 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligdeki puanını 14'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşarken 16. sırada konumlandı.

1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sarıyer'i konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
