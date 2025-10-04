Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.



17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 2-1 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 81. dakikalarda Douglas Tanque kaydetti.



Ümraniyespor'un tek golünü 20. dakikada Batuhan Çelik attı.



Konuk ekipte Emre Kaplan, VAR incelemesi sonrası 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligdeki puanını 14'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşarken 16. sırada konumlandı.



1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sarıyer'i konuk edecek.