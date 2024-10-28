Ballon d'Or töreni öncesi beklenmedik gelişme

Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a değil Manchester City'de forma giyen Rodri'ye verileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ballon d'Or töreni öncesi beklenmedik gelişme
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28 Ekim 2024 17:05
Son güncelleme 28 Ekim 2024 17:15
Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün verileceği akşama yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

"ÖDÜLÜ RODRI ALACAK"

RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olarak görülen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, yıldız oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.

Öte yandan İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Haberde, Vinicius Junior'un ödül sıralamasında ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.

REAL MADRID'DEN PROTESTO

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid heyeti, Vinicius Junior ödülü alamayacağı için hiçbir ferdinin Paris'e gitmemesi kararı aldı. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ödül adayları Vinicius Junior, Jude Bellingham gibi isimler ödül törenine katılmayacak.

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