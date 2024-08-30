Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynana maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 43 ve 65. dakikalarda Dusan Tadic, 67. dakikada ise Edin Dzeko kaydetti. Fenerbahçe'nin 3 golü de Balkan kökenli oyuncularından geldi.
Sarı lacivertli takım, Jose Mourinho ile ligde oynadığı 4 maçı kaybetmedi. Portekizli teknik adam 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
FENERBAHÇE RAKİBİNİ 10. KEZ YENDİ
Sarı lacivertli takım ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 10'nu kazanmayı bildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyet alamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Hatayspor'u evinde ağırlayacak.
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK!
Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.
61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.
İLK KEZ AYNI 11'LE SAHADA
Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.
Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.
MERT HAKAN KADRODA
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.
Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.
TEK EKSİK VAR: OSAYI
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.
Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.
Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.
AMRABAT TARAFTARLA BULUŞTU
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.
Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.
30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI
Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.
Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.
Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.
Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.
Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.
DAUM UNUTULMADI
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.
Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.
SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.
FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI!
Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle karşılaşmaya çok etkili başladı. Sarı lacivert Dzeko ve Szymanki ile etkili geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Fred, ön alan baskısıyla topu kazandı ve ceza sahası içinde bulunan Dzeko'ya bıraktı. Edin Dzeko'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Bu pozisyondan yalnızca 4 dakika sonra Fenerbahçe bu kez Sebastian Szymanski ile gole yaklaştı. Yay üzerinde topla buluşan Polonyalı oyuncu çok sert vurdu ama top direğin dibinden dışarı gitti.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!
Mücadelenin 30. dakikasında Fred, topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi. Top savunmadan geri geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu futbolcunun topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.
DUSAN TADIC ATTI, F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ!
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 43. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dzeko, rakiplerini ekarte edip sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden kale önündeki Tadic'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ÖNCE SAVUNMA, SONRA DİREK!
Fenerbahçe, 45+1. dakikada direğe takıldı. Allan Saint-Maximin soldan çalımlarla ceza sahasına kadar getirdiği topu sol ayağıyla içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesi sonrası top yakın direğe çarpıp kornere çıktı.
Maçta başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 üstün girdi.
ALANYASPOR ETKİLİ GELDİ!
Alanyaspor ikinci yarının ilk dakikalarında etkili geldi. Cordova, savunmanın hatasını çok iyi değerlendirdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 65. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Dominik Livakovic'in kullandığı kale vuruşunda Tadic, savunma arkasına çok iyi sarktı. Sırp yıldız, savunmanın sektirdiği topu tek vuruşla kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
BİR GOL DE EDIN DZEKO'DAN
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle rahatladı. Seyircisinin desteğini arkasına alan sarı lacivertli takım, Tadic'in golünden 2 dakika sonra bu kez Dzeko ile ağları buldu. Oyuna sonradan giren İrfan Can'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Dzeko, kale önünde çok iyi vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI!
Fenerbahçe, 4. gole çok ama çok yaklaştı. Dusan Tadic'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa En-Nesyri kafayı vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.
10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 43 ve 65. dakikalarda Dusan Tadic, 67. dakikada ise Edin Dzeko kaydetti. Fenerbahçe'nin 3 golü de Balkan kökenli oyuncularından geldi.
Sarı lacivertli takım, Jose Mourinho ile ligde oynadığı 4 maçı kaybetmedi. Portekizli teknik adam 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
FENERBAHÇE RAKİBİNİ 10. KEZ YENDİ
Sarı lacivertli takım ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 10'nu kazanmayı bildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyet alamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Hatayspor'u evinde ağırlayacak.
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK!
Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.
61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.
İLK KEZ AYNI 11'LE SAHADA
Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.
Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.
MERT HAKAN KADRODA
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.
Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.
TEK EKSİK VAR: OSAYI
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.
Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.
Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.
AMRABAT TARAFTARLA BULUŞTU
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.
Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.
30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI
Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.
Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.
Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.
Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.
Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.
DAUM UNUTULMADI
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.
Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.
SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.
FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI!
Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle karşılaşmaya çok etkili başladı. Sarı lacivert Dzeko ve Szymanki ile etkili geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Fred, ön alan baskısıyla topu kazandı ve ceza sahası içinde bulunan Dzeko'ya bıraktı. Edin Dzeko'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Bu pozisyondan yalnızca 4 dakika sonra Fenerbahçe bu kez Sebastian Szymanski ile gole yaklaştı. Yay üzerinde topla buluşan Polonyalı oyuncu çok sert vurdu ama top direğin dibinden dışarı gitti.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!
Mücadelenin 30. dakikasında Fred, topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi. Top savunmadan geri geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu futbolcunun topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.
DUSAN TADIC ATTI, F.BAHÇE ÖNE GEÇTİ!
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 43. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dzeko, rakiplerini ekarte edip sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden kale önündeki Tadic'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu.
ÖNCE SAVUNMA, SONRA DİREK!
Fenerbahçe, 45+1. dakikada direğe takıldı. Allan Saint-Maximin soldan çalımlarla ceza sahasına kadar getirdiği topu sol ayağıyla içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesi sonrası top yakın direğe çarpıp kornere çıktı.
Maçta başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Fenerbahçe devreye 1-0 üstün girdi.
ALANYASPOR ETKİLİ GELDİ!
Alanyaspor ikinci yarının ilk dakikalarında etkili geldi. Cordova, savunmanın hatasını çok iyi değerlendirdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 65. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Dominik Livakovic'in kullandığı kale vuruşunda Tadic, savunma arkasına çok iyi sarktı. Sırp yıldız, savunmanın sektirdiği topu tek vuruşla kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
BİR GOL DE EDIN DZEKO'DAN
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle rahatladı. Seyircisinin desteğini arkasına alan sarı lacivertli takım, Tadic'in golünden 2 dakika sonra bu kez Dzeko ile ağları buldu. Oyuna sonradan giren İrfan Can'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Dzeko, kale önünde çok iyi vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.
FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI!
Fenerbahçe, 4. gole çok ama çok yaklaştı. Dusan Tadic'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa En-Nesyri kafayı vurdu. Ertuğrul'un müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.
10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU