Balıkesirspor, Fenerbahçe'den kiraladı!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor dış transferde iki oyuncuyla anlaştı.

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Balıkesirspor, Fenerbahçe'den kiraladı!
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20 Ağustos 2024 14:32
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor dış transferde iki oyuncuyla el sıkıştı.

Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


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