Bakırköy Atasporlu sporcular dünya rekoruna doymuyor

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, Kuveyt'te düzenlendi. Şampiyonada milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, gençler Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.



Milli sporcu, Speed apnea 4x50 metre kategorisinde de dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Ayrıca Baran İşcan, Speed apnea 2x50 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan milli sporcu Derin Toparlak ise Büyükler Speed apnea 8x50 metre kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.



BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI SEZEN: BU MADALYALARI TÜRK MİLLETİNE ARMAĞAN EDİYORUZ



Orgazanisyon sonrasında Bakırköy Ataspor Kulübü Asbaşkanı Tuğba Sezen, kazanılan madalyaları Türk milletine armağan ettiklerini söyledi. Sezer, "Dünyanın dört bir yanında ülkemize şampiyonluklar kazandırarak, İstiklal Marşımızı dinleten tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ekibimizi gönülden kutluyorum. Bu madalyaları Türk milletine armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.



Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:



- Derin Toparlak - Büyükler Kategorisi



8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsü



- Yunus Cenkay Büyükler Kategorisi



8x50 metre Speed Apnea Dünya 3'üncüsü



- Baran İşcan - Gençler Kategorisi



2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu



4x50 metre Speed Apnea Dünya 2'ncisi



8x50 Speed Apnea Dünya 2'ncisi



DYN branşı Dünya 3'üncüsü



DBF branşı Dünya 3'üncüsü



- Adasu Ramazanoğlu - Gençler Kategorisi



2x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu



4x50 metre Speed Apnea Dünya Şampiyonu



DYN branşı Dünya 2'ncisi



