Bakasetas, Alanyaspor maçında yok!

Yunanistan-Hollanda maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi Yunanistan'ın evinde Hollanda'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta sahanın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Deneyimli futbolcu, pazartesi oynanacak Alanya maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi Yunanistan'ın evinde Hollanda'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta sahanın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Deneyimli futbolcu, pazartesi oynanacak Alanya maçında forma giyemeyecek.