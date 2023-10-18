Bakasetas, Alanyaspor maçında yok!

Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında formasından uzak kalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bakasetas, Alanyaspor maçında yok!
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18 Ekim 2023 11:11
Yunanistan-Hollanda maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesi Yunanistan'ın evinde Hollanda'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta sahanın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. Deneyimli futbolcu, pazartesi oynanacak Alanya maçında forma giyemeyecek. 

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