Bakan Kurum, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile görüştü.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanı Serdal Adalı'yı Bakanlığımızda ağırladık. Pek çok branşta sayısız başarıya imza atmış, ülkemizin önemli spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a, sporcularımıza ve kıymetli camiamıza; sayın Adalı'ya yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni başkanı Serdal Adalı'yı Bakanlığımızda ağırladık. Pek çok branşta sayısız başarıya imza atmış, ülkemizin önemli spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a, sporcularımıza ve kıymetli camiamıza; sayın Adalı'ya yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.