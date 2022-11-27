Bakan Kasapoğlu'dan, ölen Osmaniyespor taraftarı için başsağlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'da devrilmesi sonucu yaşamını yitiren taraftarın ailesi ve yakınları ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.



Uşak programı kapsamında stadyum yapılacak alanda incelemede bulunan Kasapoğlu, gazetecilere konuştu.



Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Maalesef üzücü bir haber aldık. Futbol camiamıza, sporsever kardeşlerimize başsağlığı dilemek istiyorum. Osmaniyespor-Bergama Belediyespor mücadelesiyle ilgili seyahat eden Osmaniyespor taraftarı kardeşlerimizin bir trafik kazası geçirdiği haberini aldık. Bir sporseverimizi o kaza sonucu kaybettik. Ben kendisine rahmet diliyorum. Ailesine, spor camiamıza, sevenlerine başsağlığı diliyorum."



Uşak'ta temel atma ve toplu açılış törenleriyle bereketli bir gün geçirdiklerini söyleyen Kasapoğlu, stadyumun yapılacağı bölgenin bir spor vadisi olduğunu aktardı.



Bölgede bir havuz projesinin tamamlanmak üzere, yeni havuz projelerinin de yolda olduğunu, atletizm pisti için ise inşaatın başlayacağını aktaran Kasapoğlu, spor vadisinin stat projesiyle taçlanacağını kaydetti.



Arazide zemin etütlerinin tamamlandığını bildiren Kasapoğlu, "Proje çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız hem altyapıya hem kulüplere 7/24 hizmet verecek bir projeyi çalışıyorlar. İlimiz, bölgemiz adına vizyon bir eseri kazandıracağız. Bu ülkenin futbol geleceği adına stadımızın önemli bir kazanım getireceğine inanıyorum." diye konuştu.



Programı kapsamında Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü'nde yapımı tamamlanan kız yurdunun açılışına katılan Kasapoğlu, kentin yurt kapasitesinin 10 bin yatağa ulaştığını, açılışı yapılan yurtta da 2 bin 516 üniversite öğrencisinin aile sıcaklığıyla ağırlanacağını aktardı.



Bakan Kasapoğlu, Uşak Üniversitesindeki Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'na geçerek, İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulübü ile Aykanat Spor Kulübü arasındaki basketbol müsabakasını izledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ