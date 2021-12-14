Bakan Kasapoğlu: 'Alttan gelen çok güçlü bir jenerasyon var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın sonunda takımlarımızdan birisi, kaptanlarımızdan birisinin bu başarıyı göğüsleyeceklerini düşünüyorum. Dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum." dedi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonada mücadele edecek Fenerbahçe Opet Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ile maçların oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, antrenman için sahada olan Fenerbahçe Opet takımının oyuncuları ve teknik heyetine başarı dileklerinde bulundu, fotoğraf çektirdi.



Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Ankara olarak yeni bir heyecana hazırlandıklarını, Türkiye'nin spor organizasyonlarını başarılı şekilde düzenlediğini söyledi.



Fenerbahçe Opet ve VakıfBank ile diğer takımlara başarı dileklerinde bulunan Kasapoğlu, "FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın sonunda takımlarımızdan birisi, kaptanlarımızdan birisinin bu başarıyı göğüsleyeceklerini düşünüyorum. Dostça, centilmence bir müsabaka süreci diliyorum." diye konuştu.



Kasapoğlu, voleybolda gelinen olumlu aşama için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a ve sporculara teşekkür ederek, "Alttan gelen çok güçlü bir jenerasyon var. Voleyboldaki başarıların önümüzdeki süreçte kadın voleybol başta olmak üzere erkek voleybolunda da hızlı bir şekilde devam edeceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sporcuların önemli başarılarını taçlandırdığı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Kasapoğlu, ilerleyen süreçte sporun tüm alanlarındaki iddialarını çok daha yukarı noktalara taşıyacaklarını dile getirdi.



Üstündağ: "Bu kupanın kaptan Eda ya da Melis'in elinde olmasını istiyoruz"



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk defa ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, turnuvanın Türkiye'ye alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Turnuvanın Türkiye'ye alınması için zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:



"FIVB ve CEV organizasyonlar konusunda Türkiye'ye güven duyuyor. Daha önceki organizasyonları en mükemmel şekliyle yaptığımız için bunun avantajını gördük. Bu süreçte ilk günden beri bizi destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu kupanın kaptan Eda ya da Melis'in elinde olmasını istiyoruz. Final oynayalım ama o final sonunda da bu kupa mutlaka iki kaptandan birinin elinde olsun ve ülkemizde kalsın."



Eda Erdem Dündar: "Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz"



Fenerbahçe Opet Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise 11 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Takım olarak çok heyecanlıyız. Ankara'nın bizde yeri çok başka. Biletlerin satıldığını biliyoruz. Çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Umarım tüm takımlar için sakatlıksız, keyifli ve bol mücadeleli bir turnuva olur." değerlendirmesini yaptı.



Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak, Türkiye'de voleybola her geçen gün ilginin arttığını vurgulayarak, "Dileğimiz iki Türk takımının burada final oynaması. Hem VakıfBank hem de Fenerbahçe Opet olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. VakıfBank olarak hedefimiz, dördüncü kupayı Ankara seyircisi karşısında kaldırmak." şeklinde konuştu.





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