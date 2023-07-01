Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3. Avrupa Oyunları'nda madalya ile kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bakan Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 23:32
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 11. gününü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamlayan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda bugün madalya kazanan milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kick boksta ise milli sporcularımız Funda Güleç, Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery