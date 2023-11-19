Bakambulu Kongo, Sudan'a karşı kayıp!

Afrika Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Sudan, sahasında Demokratik Kongo'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bakambulu Kongo, Sudan'a karşı kayıp!
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19 Kasım 2023 21:00
Afrika Dünya Kupası Elemeleri ikinci haftasında Sudan ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Martrys of February Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sudan 1-0 kazandı.

Sudan'a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Charles Pickel'in kendi ağlarına yolladığı topla geldi.

Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Cedric Bakambu karşılaşmaya 71. dakikada dahil oldu. 

Öte yandan Beşiktaşlı Jackson Muleka konuk ekipte Milli takım kadrosuna çağırılmasına rağmen Moritanya karşılaşmasının ardından bu maçta da 23 kişilik maç kadrosunda yer almadı. 

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, ikinci hafta sonunda 3 puanda kaldı. Ev sahibi ekip Sudan puanını 4'e yükseltti. 

Grubun bir sonraki maçında Sudan, Moritanya deplasmanına gidecek. Demokratik Kongo, Senegal ile deplasmanda karşılaşacak.

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