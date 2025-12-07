07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
1-030'
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
0-030'
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Bahis soruşturmasında sorgu vakti!

"Futbolda Bahis" operasyonunda gözaltına alınan 38 kişinin ifade işlemleri sürerken, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Zorbay Küçük, Metehan Baltacı ve Salih Malkoçoğlu'nun da aralarında olduğu şüphelilerin 8 Aralık Pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

calendar 07 Aralık 2025 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Bahis soruşturmasında sorgu vakti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

27'si futbolcu 46 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği "Futbolda Bahis" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Trabzonsporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri başladı.

Gözaltındaki isimlerin 8 Aralık Pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
