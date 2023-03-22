Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets'e mağlup!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 87-76 yenildi.



Son 16 turunda çıktığı 5 maçı da kaybeden ve gruptan çıkma şansı bulunmayan Bahçeşehir Koleji, bu sezonki Avrupa serüvenini mağlubiyetle noktaladı.



Gruptaki tüm maçlarını kazanan Telekom Baskets ise lider olarak bir üst tura yükseldi.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Anastasios Kardaris (Yunanistan)



Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 19, Blazic 4, Boutsiele 11, Hall 4, Morgan 18, Yiğit Arslan 8, Berkay Candan 8, Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Oğuz Savaş 2, Yunus Emre Sonsırma



Telekom Baskets: Delany 18, Kratzer 10, TJ Shorts 13, Tadda 10, Hawkins 10, Herrera 9, Ensminger, Kessens 8, Williams 9, Bangala



1. Periyot: 18-25



Devre: 34-44



3. Periyot: 51-65





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