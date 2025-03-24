Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Eurocup yarı final serisi ilk maçında 25 Mart Salı günü sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Kupası'nda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.
İstanbul temsilcisi, tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 85-81 üstünlük kurarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Organizasyonda bir şampiyonluğu bulunan Gran Canaria ise A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. basamakta bitirdi. 8'li final etabında Umana Reyer'i (İtalya) 84-80 yenerek saf dışı bırakan İspanya temsilcisi, çeyrek finalde ise Hapoel Bank Yahav'ı (İsrail) 92-89'luk skorla eleyerek yarı finale çıktı.
İki takım bu sezon grup aşamasında iki kez karşılaştı. İspanya'daki karşılaşmayı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabaka ise Bahçeşehir Koleji'nin 73-65 üstünlüğüyle sonuçlandı.
BKT Avrupa Kupası yarı final serisinde iki galibiyet ulaşacak takım, finale yükselecek.
Bahçeşehir Koleji final yolunda!
Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup yarı final serisi ilk maçında 25 Mart Salı günü Gran Canaria'yı ağırlayacak.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Eurocup yarı final serisi ilk maçında 25 Mart Salı günü sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.
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