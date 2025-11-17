17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta Slask'a konuk oluyor

Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu 8. haftasında 18 Kasım'da Polonya'nın Slask takımıyla deplasmanda karşılaşacak ve grupta lider konumda bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu'nun 8. haftasında 18 Kasım Salı günü Polonya'nın Slask ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hala Orbita'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Bahçeşehir Koleji, grubunda ilk sırada bulunuyor.

Polonya temsilcisi ise geride kalan haftalarda aldığı 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.

İstanbul ekibi, gruptaki son maçında Yunanistan'ın Aris takımını deplasmanda 86-76 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
