Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Televizyonu'na değerlendirmelerde bulundu. Gomis, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.



"YUNUS VE KEREM'İN MÜCADELESİ MÜTHİŞTİ"



Gomis yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Kazandık, üç puanı üç golle aldık. Kazanmak önemliydi. Kerem adına da çok mutlu oldum. Onun da katkısıyla kazandık. Zorlu bir mücadeleydi. Yunus'un da Kerem'in de mücadelesi müthişti. Attığım golden dolayı mutluyum. Zor bir işi başardık. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.





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