Badou Ndiaye, devleri pişman etti!

Transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen ancak iki kulüp tarafından da istenmeyen Badou Ndiaye için Trabzonspor tarafı da hamlede bulunmamıştı.

Haber; Akşam
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Badou Ndiaye, devleri pişman etti!
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12 Kasım 2020 10:51
Trabzonspor, yarım dönem kiraladığı Ndiaye'yi tekrar kadroda düşünmedi. O Ndiaye, ligin son 2 haftasına Karagümrükspor formasıyla damga vurdu.

Erzurumspor maçında 2 gol atan başarılı orta saha, son Ankaragücü mücadelesinde de 2 asistle yıldızlaştı.

Ndiaye'yi almayan Galatasaray ile Trabzonspor ise ligin 8 haftalık periyodunda orta alanda ciddi sıkıntı yaşadı.





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