Trabzonspor, yarım dönem kiraladığı Ndiaye'yi tekrar kadroda düşünmedi. O Ndiaye, ligin son 2 haftasına Karagümrükspor formasıyla damga vurdu.
Erzurumspor maçında 2 gol atan başarılı orta saha, son Ankaragücü mücadelesinde de 2 asistle yıldızlaştı.
Ndiaye'yi almayan Galatasaray ile Trabzonspor ise ligin 8 haftalık periyodunda orta alanda ciddi sıkıntı yaşadı.
Erzurumspor maçında 2 gol atan başarılı orta saha, son Ankaragücü mücadelesinde de 2 asistle yıldızlaştı.
Ndiaye'yi almayan Galatasaray ile Trabzonspor ise ligin 8 haftalık periyodunda orta alanda ciddi sıkıntı yaşadı.