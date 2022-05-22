Badminton'da milli sporculardan tam 5 madalya!

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"
SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"
WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"
WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"
SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"
WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"
WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)
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