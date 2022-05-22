Badminton'da milli sporculardan tam 5 madalya!

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası tamamlanırken, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.



Madalya kazanan milli sporcular şöyle:



SL3 Tekler: Halime Yıldız "Altın"



SL4 Tekler: Tuğçe Çelik "Gümüş"



WH2 Tekler: Emine Seçkin "Bronz"



WD-SL3-SU5 Çift Kadınlar: Halime Yıldız ve Tuğçe Çelik "Bronz" (Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir.)





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