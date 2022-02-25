Babel ve Aanholt'tan Barcelona paylaşımı!

Galatasaray Hollandalı futbolcuları Patrick van Aanholt ve Ryan Babel, Barcelona eşleşmesi sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Babel ve Aanholt'tan Barcelona paylaşımı!
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25 Şubat 2022 16:29
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Ryan Babel, Barcelona eşleşmesi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Ryan Babel sosyal medya hesabından, "Biletler için mesaj atmayın bende yok" paylaşımında bulunurken, Patrick van Aanholt ise "Barcelona... hadi gidelim" açıklamasını paylaştı.

İşte iki oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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