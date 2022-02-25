Babel ve Aanholt'tan Barcelona paylaşımı!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt ve Ryan Babel, Barcelona eşleşmesi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Ryan Babel sosyal medya hesabından, "Biletler için mesaj atmayın bende yok" paylaşımında bulunurken, Patrick van Aanholt ise "Barcelona... hadi gidelim" açıklamasını paylaştı.
İşte iki oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Ryan Babel sosyal medya hesabından, "Biletler için mesaj atmayın bende yok" paylaşımında bulunurken, Patrick van Aanholt ise "Barcelona... hadi gidelim" açıklamasını paylaştı.
İşte iki oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Don't message me for tickets, i don't have 📍
— Ryan Babel (@Ryanbabel) February 25, 2022
👋🏽 Barcelona....let's goooooo 🦁
— Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) February 25, 2022