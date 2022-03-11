Aziz Yıldırım, tazminat için 777 milyon 741 bin liralık dava açtı

Türkiye'de futbol camiası, 3 Temmuz 2011'de sabah yapılan operasyonla bambaşka bir güne uyandı. Etkileri hala devam eden operasyondan sonra, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün yöneticileri Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu gibi isimler tutuklandı.



2016 yılında ise 'Şikede Kumpas' davası açıldı. FETÖ üyelerine binlerce yıllık cezalar verildi. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ise 'şike ve teşvik primi' suçlamasıyla açılan davada beraat etti.



Yargıtay, 2021 yılının son günlerinde, 27 Aralık 2021 tarihinde verdiği kararla Fenerbahçe'nin önceki başkanı ve yöneticileri hakkında verilen beraat kararını onadı.



Beraat kararının kesinleşmesinin ardından, Fenerbahçe'nin önceki başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu.



777 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebi



Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen "Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler" hükmü gerekçe gösterilerek bugün açılan davada Aziz Yıldırım 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat istiyor.



MOSTUROĞLU: "İLK SÜRECİ BAŞLATTIK"



Açtıkları davayı Independent Türkçe'ye değerlendiren Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Sayın Aziz Yıldırım'ın bir süre önce, spor yazarları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 'Şimdi hesap sorma vakti' şeklinde kamuoyuna açıkladığı 3 Temmuz sürecine dair hukuki aşamanın ilkini bugün başlatmış bulunuyoruz" dedi.



"TAZMİNATLAR YOĞUN MEDYA ÇALIŞMASININ SONUCU"



Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesindeki düzenlemeye dayanarak açtıkları davayla ilgili bilgi veren Masturoğlu, "Haksız tutuklama uygulanmasından dolayı hürriyetlerinden mahrum kalan ve bu süre içerisinde maddi ve manevi kayıpları olan sayın Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve şahsımla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Açılan davalarda istenen yüksek tazminat miktarları, anılan süreçte yapılan yoğun itibarsızlaştırma, karalama, kamuoyunda kişileri peşinen suçlu kılma uğrunda yapılan yoğun medya çalışmasının bir sonucudur" diye konuştu.



"FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI VE MEHMETÇİK'E BAĞIŞLANACAK"



Telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğradıklarını belirten Mosturoğlu, açılan davada istenen 777 milyon 741 bin liralık tazminat talebinin somut, belgeye dayalı zararlar olduğunu ifade etti.



Mosturoğlu ayrıca, kazanılacak tazminatın yaşanan zararların sembolik tazmini olduğuna vurgu yaparak, "Nitekim bunun için alınacak tüm tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Bu sürecin ilk adımıdır. İlerleyen günlerde başlatacağımız yeni hukuki süreçlerle 3 Temmuz'un faillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





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