AZ Alkmaar'ın kötü serisini Fenerbahçe bitirdi

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup eden AZ Alkmaar, 25 Eylül'den sonra ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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AZ Alkmaar'ın kötü serisini Fenerbahçe bitirdi
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08 Kasım 2024 01:06
Son güncelleme 08 Kasım 2024 01:31
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, rakibinin kötü serisini noktalamış oldu.

Oynadığı son 7 resmi maçtan galip ayrılamayan AZ Alkmaar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül'de oynadığı Elfsborg'u 3-2 mağlup etmişti.

25 Eylül'den bu yana 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenerek sonlandırdı.

Öte yandan AZ Alkmaar, Fenerbahçe'ye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.
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