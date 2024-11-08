AZ Alkmaar'ın kötü serisini Fenerbahçe bitirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, rakibinin kötü serisini noktalamış oldu.
Oynadığı son 7 resmi maçtan galip ayrılamayan AZ Alkmaar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül'de oynadığı Elfsborg'u 3-2 mağlup etmişti.
25 Eylül'den bu yana 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenerek sonlandırdı.
Öte yandan AZ Alkmaar, Fenerbahçe'ye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.
Oynadığı son 7 resmi maçtan galip ayrılamayan AZ Alkmaar, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül'de oynadığı Elfsborg'u 3-2 mağlup etmişti.
25 Eylül'den bu yana 6 mağlubiyet 1 beraberlik alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenerek sonlandırdı.
Öte yandan AZ Alkmaar, Fenerbahçe'ye bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.
AZ Alkmaar, 25 Eylül'den sonra ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.
❌2-1 Utrecht
❌1-0 Athletic Bilbao
❌2-1 Fortuna Sittard
❌2-1 PSV
❌1-0 Tottenham
⭕2-2 Go Ahead
❌3-2 Feyenoord
✅3-1 Fenerbahçe pic.twitter.com/U3jW6O1VfG
— Sporx (@sporx) November 7, 2024