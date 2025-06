Aynı şehir, zıt ekonomi: Antalyaspor kayıpta, Alanyaspor kazançta

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 15'inci sırada tamamlayan Antalyaspor, yayın gelirinden doğan katılım ve performans hakkı kazanmasına rağmen, bu kazancı yine kullanamadı.



Kulübün önceki dönemlerden kalan borçlarına karşılık olarak yayın gelirlerine konulan temlik, ikinci sezonuna girmiş durumda.



2023-2024 sezonunda 3,1 milyon dolar, bu sezon ise 5,8 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 9 milyon dolarlık yayın gelirine ulaşamayan Antalyaspor, mevcut borçlar ödendikçe bu geliri kasasına koyabilecek. Ancak Başkan Sinan Boztepe döneminde yapılan açıklamalara ve mali tabloya bakıldığında, temlik sürecinin kısa vadede kalkması öngörülmüyor.

Kulüp, her galibiyete karşılık 6,6 milyon lira ve beraberlik başına 3,3 milyon lira kazanmasına rağmen, bu gelirler temlikli hesaplara aktarıldı.Süper Lig'de kulüplerin en önemli gelir kalemlerinden biri olan yayın gelirleri, yalnızca sportif başarı için değil, transfer bütçesi, personel giderleri ve altyapı yatırımları açısından da büyük önem taşıyor. Antalyaspor'un geçmiş dönem borçları nedeniyle bu parayı doğrudan kullanamaması, kulübü birçok açıdan zorluyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayıncı kuruluştan aldığı toplam 6 milyar liralık gelirin yüzde 37'sini kulüplere eşit dağıtması, yüzde 46'sını galibiyet ve beraberlik gibi performansa, yüzde 11'ini şampiyonluk sayısına, yüzde 6'sını ise ilk 6'ya giren takımlara vermesiyle şekillenen gelir dağılımı tablosunda; Antalyaspor yalnızca katılım ve performans gelirlerinden yararlanabiliyor. Şampiyonluğu veya ilk altı başarısı olmayan kulüp, bu meblağları da kasasına koyamadığı için mali yönden ciddi daralma yaşıyor.Antalya'nın Süper Lig'deki bir diğer temsilcisi olan Alanyaspor ise aynı ekonomik kısıtlara maruz kalmadan sezonu daha kazançlı kapattı. Ligin son haftalarına kadar küme düşme tehlikesi yaşayan turuncu-yeşilli ekip, üst üste aldığı galibiyetlerle ligde kalmayı garantilediği gibi, yayın gelirlerinde de avantajlı duruma geçti. 2024-25 sezonu sonunda toplamda 5,9 milyon dolarlık yayın geliri elde eden Alanyaspor, performans puanı sayesinde Antalyaspor'un önünde yer aldı. Kulüp, 204,5 milyon liralık toplam yayın gelirine ulaşarak, galibiyet primlerinden tam anlamıyla yararlandı. En önemlisi ise, Alanyaspor gelirlerine herhangi bir temlik uygulanmadığı için, bu meblağ doğrudan kulüp kasasına girdi ve kullanıma hazır hale geldi.Antalyaspor'un elde ettiği 201,2 milyon liralık toplam yayın gelirinin Alanyaspor'a göre yalnızca 3,3 milyon lira daha az olması, ilk bakışta küçük bir fark gibi görünebilir. Ancak bu fark, maaş ödemeleri, altyapı harcamaları ya da yeni sezon için yapılacak düşük bütçeli transferler açısından oldukça anlamlı. Alanyaspor'un bu sezonki toparlanması sadece sportif başarıyla sınırlı kalmadı; ekonomik istikrarını da koruyarak, gelecek sezona daha rahat bir başlangıç yapma fırsatını elde etti. Antalyaspor ise temlik nedeniyle elini kolunu bağlayan bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalmayı sürdürüyor.beIN Media Group'un 182 milyon dolar bedelle aldığı yayın ihalesi sonrası, kulüplere sezon içinde ortalama dolar kuru 34,86 TL olarak hesaplanan bir çerçevede ödeme yapıldı. Her kulüp, 95,6 milyon TL sabit katılım bedelinin yanı sıra galibiyet başına 6,6 milyon TL, beraberlik başına ise 3,3 milyon TL kazandı. Eski şampiyonluklara sahip takımlar bu sezon da ekstra kazanç elde etti: Galatasaray 17,1 milyon dolar, Fenerbahçe 14,7 milyon dolar ve Beşiktaş 11,7 milyon dolar gelirle sıralamanın en üstünde yer aldı. Süper Lig kulüpleri arasında yayın gelirinde en düşük geliri ise 3,8 milyon dolarla Adana Demirspor elde etti.Süper Lig 2024-25 sezonu yayın gelirlerinin kulüplere dağılımına bakıldığında, Antalyaspor ve Alanyaspor arasında yalnızca birkaç sıra fark olmasına rağmen, iki kulübün finansal manzaraları birbirinden oldukça farklı. Alanyaspor sportif başarıyla elde ettiği gelirleri doğrudan kullanabilirken, Antalyaspor ise temlik nedeniyle elindeki en değerli gelir kaleminden faydalanamıyor. Bu tablo, sadece bugünün değil, gelecek sezonun da kaderini belirleyecek. Temlik süreci kalkmadıkça Antalyaspor'un transfer bütçesi, altyapı yatırımları ve takım planlaması sınırlı kalacak. Alanyaspor ise bu avantajı sürdürebilirse, yalnızca ligde kalmakla yetinmeyip orta sıralara tutunmayı başarabilir. Antalya futbolunun uzun vadede gelişmesi için her iki kulübün mali yapılarının şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi kritik önemde. (Akdeniz Manşet)