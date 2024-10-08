Aymeric Laporte: 'Grev yapmamız lazım'

İspanyol futbolcu Aymeric Laporte, yoğun fikstürün önüne geçebilmek için ilginç bir yöntem deneyebileceklerini söyledi.



Aymeric Laporte yaptığı açıklamada, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz." ifadelerini kullandı.



Laporte'den önce Rodri, De Bruyne, Alisson ve Akanji de yoğun maç takvimine tepki göstermişti.



BİRÇOK İSİM TEPKİLİ



Rodri yaptığı açıklamada, "Sanırım buna yakınız. Futbolcuların genel görüşü bu yönde. Eğer bu şekilde devam ederse başka bir seçeneğimiz kalmayacak. Bu bizi endişelendiren bir konu. Acı çeken taraf biziz!" diye konuştu.



"ONLAR PARAYI ÖNEMSİYOR"



Kevin De Bruyne, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." dedi.



"BU DURUMDAN BIKTIK"



Alisson Becker, yoğun fikstür için şu ifadeleri kullandı: "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık."



Manuel Akanji ise "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" ifadelerini kullandı.



