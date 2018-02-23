Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a da mesaj var

Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Şenol Güneş, benim yanıma gelmezse ben de gitmem

2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçından önce Galatasaray'a da mesaj gönderdi.Galatasaray'ın son dönemdeki hakem hatalarından dolayı serzenişlerine değinen Kocaman, "Temeldeki sorunların değişmeyeceğini, güvensizlik üzerine inşa edildiğini söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: ''Bu güvensizliğin oluşmasının öncesinde onlarca yıl var. Bunu kökünden değiştirme şansına sahip değiliz. Hakemler de maç aldıkları sürece onore ediliyor ve kazanıyorlar. A takımının maçlarını yönetirkenki davranışlarından sonra ödül veya ceza, B takımınınkilerden de farklı ceza veya ödüle götürmeyecek bir düzene doğru gitmeli.. Artık çok fütursuz hale geldi. Biraz daha dengelenmesinde fayda var" dedi.