Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor?" ve "Dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu" sözlerine cevap veren Aykut Kocaman, "Şöyle, burası Türkiye. Bu kulüpler çok önemli firmalar, inanılmaz güçleri olan, içinde çıkan inşaları çok önemli yerlere taşımış olan yerler. Fenerbahçe de öyle Galatasaray'da öyle Beşiktaş da öyle. Buradaki arkadaşlarla da büyük ihtimal aynı duygulara sahibiz. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda "Gel." deniyorsa birisine o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz." açıklamasında bulundu.
Kocaman, "İçselleştirdiğim bir durum bu, kendi duygularımı söyleyeceğim. Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Milli takıma da söyleyeceğim aynı şeyi. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur." dedi.
"CİDDİ SERİ YAKALAMASI GEREKİYOR"
Fenerbahçe'nin güncel durumu için konuşan Aykut Kocaman, "8 puanlık fark var artık bu saatten sonra ciddi bir seri yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe, şu an çok önemli bir virajda. Fenerbahçe, bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman ayrıca, "Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek öz güvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor." sözlerini sarf etti.
"Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor?" ve "Dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu" sözlerine cevap veren Aykut Kocaman, "Şöyle, burası Türkiye. Bu kulüpler çok önemli firmalar, inanılmaz güçleri olan, içinde çıkan inşaları çok önemli yerlere taşımış olan yerler. Fenerbahçe de öyle Galatasaray'da öyle Beşiktaş da öyle. Buradaki arkadaşlarla da büyük ihtimal aynı duygulara sahibiz. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda "Gel." deniyorsa birisine o gider. Bunun başka bir şeyi olmaz." açıklamasında bulundu.
Kocaman, "İçselleştirdiğim bir durum bu, kendi duygularımı söyleyeceğim. Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Milli takıma da söyleyeceğim aynı şeyi. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur." dedi.
"CİDDİ SERİ YAKALAMASI GEREKİYOR"
Fenerbahçe'nin güncel durumu için konuşan Aykut Kocaman, "8 puanlık fark var artık bu saatten sonra ciddi bir seri yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe, şu an çok önemli bir virajda. Fenerbahçe, bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman ayrıca, "Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek öz güvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor." sözlerini sarf etti.