Aydın Örs, hastaneden taburcu edildi

Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Örs, hastaneden taburcu edildi
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17 Mayıs 2021 15:45
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Amerikan Hastanesi'nden bugün taburcu edilen basketbolumuzun efsane ismi Aydın Örs, rehabilitasyon sürecini evinde geçirecek. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Örs'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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