Aydın BB, Cansu Aydınoğulları'nı kadrosuna kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Cansu Aydınoğulları'yla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aydın BB, Cansu Aydınoğulları'nı kadrosuna kattı
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26 Haziran 2024 17:07
Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cansu Aydınoğulları'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada "Kulübümüz son olarak Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda SE forması giyen başarılı pasör Cansu Aydınoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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