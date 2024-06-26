Aydın BB, Cansu Aydınoğulları'nı kadrosuna kattı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cansu Aydınoğulları'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüz son olarak Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda SE forması giyen başarılı pasör Cansu Aydınoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada "Kulübümüz son olarak Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda SE forması giyen başarılı pasör Cansu Aydınoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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